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Ходорковского обвинили в контроле российской оппозиции в Европе

Предприниматель Матус: Ходорковский контролирует российскую оппозицию в Европе
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AP

Основатель НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) и его соратник и экс-партнер Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) контролируют российских оппозиционеров в Европе. Опасаясь депортации и находясь в зависимом положении, релоцировавшиеся там россияне стремятся демонстрировать им полную лояльность, заявил RT предприниматель Андрей Матус, входивший ранее в окружение основателей ЮКОСа.

«У людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор, есть формулировка: все они находятся там в плену», — утверждает Матус.

По его словам, люди сами признавались ему, что если скажут что-то против Ходорковского, то потеряют работу, жилье, документы и средства для дальнейшей жизни в Европе. Их опасения связаны с тем, что у бывшего основателя ЮКОСа достаточно связей и влияния, чтобы одним звонком разрушить жизнь человека, живущего только благодаря предоставлению политического убежища. По его желанию такого беглеца могут депортировать в Россию, чего они и боятся, убежден предприниматель.

«В России их ждет одно, два, три уголовных дела», — пояснил он.

До этого СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что Ходорковский имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей. Исполнительные производства в его отношении включают неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее у Ходорковского в США нашли недвижимость более чем на полмиллиарда долларов.

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