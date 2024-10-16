По подозрению в покушении на ресторатора в Москве задержан его бизнес-партнер

Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы был вместе с этим предпринимателем соучредителем 12 компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы «Спарк».

Как заявили агентству в правоохранительных органах, задержанным является москвич по имени Виталий. По информации «Спарк», вместе с Мишачевым он является соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы, а остальные работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

Уточняется, что география бизнеса Мишачева и напавшего на него мужчины распространяется на Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловскую область. В трех предприятиях — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — у них равные доли в 25%. При этом в двух последних Мишачев является генеральным директором.

15 октября сообщалось, что на Профсоюзной улице в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов.

Ранее у подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве обнаружили схрон с оружием.