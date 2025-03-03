Женщина узнала о беременности во время родов в туалете медпункта

В Узбекистане спасли младенца, которого мать родила в туалете. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на местный канал.

Инцидент произошел в Самарканде. По данным издания, младенец появился на свет в пункте скорой помощи, когда его мать отправилась в туалет. Женщина не знала о беременности и обращалась в больницу только с жалобами на плохое самочувствие.

В результате новорожденный упал в туалет и оказался в выгребной яме. Один из приехавших на вызов сотрудников ОВД вызволил младенца и передал медикам.

Ребенка доставили в местную больницу, сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. На данный момент он находится в палате интенсивного ухода. Новорожденному дали имя сотрудника ОВД, который его спас.

До этого в Красноярском крае 17-летняя девушка родила в туалете общежития своего колледжа. После родов она бросила младенца в мусорное ведро и пошла в душ, ребенка не спасли.

Сама несовершеннолетняя мать рассказала, что приняла беременность за проблемы с желудком. Сейчас правоохранители устанавливают отца младенца.

Ранее в Подмосковье возбудили дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусор.