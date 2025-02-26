Появились подробности истории о родах красноярской студентки в туалете общежития

Родившая в туалете канская студентка заявила, что не знала о беременности

Студентка Канского политехнического колледжа, родившая в туалете общежития, заявила, что не знала о своей беременности. Об этом 17-летняя девушка рассказала в беседе с правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

По словам учащейся, она приняла роды за проблемы с пищеварением. Семья девушки, по информации ведомства, характеризуется положительно и никогда не стояла на учете в органах профилактики.

Инцидент произошел 23 февраля в общежитии учреждения. Девушка родила в туалете, после чего положила младенца в мусорное ведро, а сама пошла в душ. Ребенка нашли соседки студентки и позвали воспитателя общежития. На место ЧП приехала скорая, которая констатировала, что спасти ребенка не удастся.

«Личность отца новорожденной устанавливается», — заявили в ведомстве.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.