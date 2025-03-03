Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья из Сибири пожаловалась на травлю из-за сына по имени Трамп

Уроженец Новосибирска, назвавший сына Трампом, пожаловался на травлю
close
Shutterstock

Пара из Новосибирска, которая назвала своего новорожденного сына Трамп, столкнулась с травлей в социальных сетях. Об этом пишет aif.ru.

Малыш появился на свет в феврале. Его родители, Владимир и Елена, отметили, что не ожидали такой общественной реакции и теперь задумались о смене имени для своего первенца.

«Мы не думали, что наши внутрисемейные решения как-то отразятся на обществе. Новость оказалась настолько резонансной, что журналисты обращались к нам из многих стран мира», — рассказал журналистам Владимир.

При этом органы ЗАГС Белоруссии, куда семья переехала перед рождением малыша, заявили, что необычное имя пока не зарегистрировано.

В начале февраля 2024 года другая российская семья тоже отличилась фантазией на имя для новорожденного сына. Жители Нижневартовска назвали своего сына в честь президента России и дали ему имя Владимир-Путин. Родители выбрали такое имя, когда узнали, что ждут мальчика.

Ранее в Московской области родился мальчик-богатырь с весом более пяти килограммов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами