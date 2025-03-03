Семья из Сибири пожаловалась на травлю из-за сына по имени Трамп

Пара из Новосибирска, которая назвала своего новорожденного сына Трамп, столкнулась с травлей в социальных сетях. Об этом пишет aif.ru.

Малыш появился на свет в феврале. Его родители, Владимир и Елена, отметили, что не ожидали такой общественной реакции и теперь задумались о смене имени для своего первенца.

«Мы не думали, что наши внутрисемейные решения как-то отразятся на обществе. Новость оказалась настолько резонансной, что журналисты обращались к нам из многих стран мира», — рассказал журналистам Владимир.

При этом органы ЗАГС Белоруссии, куда семья переехала перед рождением малыша, заявили, что необычное имя пока не зарегистрировано.

В начале февраля 2024 года другая российская семья тоже отличилась фантазией на имя для новорожденного сына. Жители Нижневартовска назвали своего сына в честь президента России и дали ему имя Владимир-Путин. Родители выбрали такое имя, когда узнали, что ждут мальчика.

Ранее в Московской области родился мальчик-богатырь с весом более пяти килограммов.