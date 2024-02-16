В России родился Владимир-Путин

Семья в Нижневартовске назвала новорожденного мальчика в честь президента России. Об этом сообщает портал NV86.ru.

Владимир-Путин Гошгарович появился на свет 9 февраля 2024 года. Родители выбрали такое имя, когда узнали, что ждут мальчика.

«Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны», — сказал отец младенца.

До этого в Московской области родился мальчик-богатырь с весом более пяти килограммов. Как рассказали медики, 31-летняя жительница Подмосковья поступила в центр с доношенной беременностью. Поскольку врачи определили на УЗИ, что вес плода ожидается около 4800 граммов, в качестве способа родоразрешения акушеры выбрали кесарево сечение.

В ноябре 2023 года в Госдуме предложили создать в поселковых больницах родильные дома для повышения рождаемости и предоставления квалифицированной помощи.

Ранее в Москве акушеры отказались принимать беременную арестантку.