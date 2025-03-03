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В России зарегистрировали Президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Президентский фонд экологических и природоохранных проектов начал работу
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России 3 марта был зарегистрирован Президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда президентских грантов.

Указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов глава государства Владимир Путин подписал 7 февраля. Организацию работы новой структуры президент поручил Фонду президентских грантов.

«На поддержку своих проектов по линии нового фонда, помимо некоммерческих неправительственных организаций, смогут претендовать учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями, и инициативные граждане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый конкурс проектов планируется проводить раз в год. Предполагается, что первый должен стартовать уже в марте.

Кроме того, президентский фонд получил право разрабатывать и реализовывать собственные программы и проекты в области охраны окружающей среды и защиты животных.

Основные решения, касающиеся выделения президентских грантов на реализацию экологических инициатив, а также разработки и внедрения собственных программ фонда, будут приниматься координационным комитетом. При этом состав этого органа будет утверждаться лично главой государства.

Кроме того, для поддержки одобренных проектов и контроля за деятельностью фонда сформируют попечительский совет. В свою очередь, функции проектного офиса будет исполнять коллегиальный исполнительный орган — правление.

Особенностью нового фонда станет полностью цифровой формат работы. Так, организация откажется от постоянного административного персонала и бумажного документооборота, ограничившись виртуальным офисом.

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