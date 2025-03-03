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В Приморье кота, понимающего только китайский язык, вернули хозяину

Во Владивостоке кота, понимающего только китайский язык, вернули хозяину
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Telegram-канал VTORYAK.VDK

Во Владивостоке волонтеры вернули кота, который понимает только по-китайски, его хозяину. Об этом сообщает Telegram-канал VTORYAK.VDK.

Информация о пропаже кота, который жил на рынке «Березка», появилась 28 февраля. Работники, у которых питомец жил в отдельном отапливаемом павильоне, рассказали, что неизвестные подобрали кота и увезли его в неизвестном направлении. Они попросили вернуть животное, отметив, что с ним преимущественно общались по-китайски. Также знакомые с ситуацией сотрудники рынка отмечали, что хозяева очень привязаны к питомцу и заботятся о нем: вовремя кастрировали его, следят за его питанием, водят к ветеринару, ухаживают за его когтями и шерстью.

После огласки истории люди, принявшие животное за бездомное, вернули кота владельцам. На кадры попала первая встреча с хозяином, который принимает питомца в свои объятия, а затем — с хозяйкой, которая целует любимца в морду.

Ранее в Москве ветеринары спасли кота, которые съел 60-сантиметровую ленточку.

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