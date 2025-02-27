В Москве кот проглотил 60-сантиметровую ленту и заел кормом

В Москве кот-шотландец по кличке Феня установил антирекорд, проглотив длинную ленточку от подарка. Избавиться от инородного предмета коту помогли в государственной клинике, сообщили в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.

По словам владелицы Фени, она заметила, что питомец ест ленточку, слишком поздно: кот заглотил предмет почти полностью. После этого питомец поел сухой корм, попил и отправился спать. Хозяйка отметила, что она сразу отвезла кота в клинику, так как знала, что вытягивать ленточку самостоятельно нельзя.

«Поскольку предмет еще находился в желудке, ветеринарный врач Елена Катаева вызвала у пациента медикаментозную рвоту, и от ленточки удалось избавиться без операции. Феня установил своеобразный рекорд на «самое длинное инородное тело» в этом году — 60 сантиметров», — поделились в объединении ветеринарии.

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