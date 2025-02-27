Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве кот проглотил 60-сантиметровую ленту и заел кормом

В Москве ветеринары спасли кота, который съел 60-сантиметровую ленточку
close
Telegram-канал Моя Ветклиника

В Москве кот-шотландец по кличке Феня установил антирекорд, проглотив длинную ленточку от подарка. Избавиться от инородного предмета коту помогли в государственной клинике, сообщили в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.

По словам владелицы Фени, она заметила, что питомец ест ленточку, слишком поздно: кот заглотил предмет почти полностью. После этого питомец поел сухой корм, попил и отправился спать. Хозяйка отметила, что она сразу отвезла кота в клинику, так как знала, что вытягивать ленточку самостоятельно нельзя.

«Поскольку предмет еще находился в желудке, ветеринарный врач Елена Катаева вызвала у пациента медикаментозную рвоту, и от ленточки удалось избавиться без операции. Феня установил своеобразный рекорд на «самое длинное инородное тело» в этом году — 60 сантиметров», — поделились в объединении ветеринарии.

Ранее в Зеленограде ветеринары спасли пса, который съел полметра клеенки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами