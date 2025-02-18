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Родственники жениха заразили его невесту ВИЧ из-за маленького приданого

В Индии девушка заявила, что родственники жениха заразили ее ВИЧ из-за приданого
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Depositphotos

В Индии в полицию обратились родственники местной жительницы. Они утверждают, что семья жениха их дочери заразила девушку ВИЧ-инфекцией после того, как девушка не выполнила их требований об увеличении размера приданого. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Как рассказал отец потерпевшей, после свадьбы новые родственники их дочери со стороны жениха возмутились слишком маленьким, по их мнению, приданым — на торжестве семья девушки передала семье жениха драгоценности и машину. После праздника новые родственники выдвинули девушке условия, что она должна раздобыть машину побольше, а также передать им несколько сотен тысяч рупий.

Когда невеста отказалась от новых условий, то семья жениха якобы подвергла ее насилию. Отец потерпевшей утверждает, что его дочь избили, а также сделали ей инъекцию ВИЧ-инфицированным шприцем, после чего выгнали из дома.

Через некоторое время девушка почувствовала недомогание. Родители отвезли ее в больницу, где после обследования ей диагностировали вирус иммунодефицита человека.

После этого потерпевшая и ее семья обратились в полицию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь девушки.

Ранее в Череповце отдали под суд женщину, которая заразила трех мужчин ВИЧ-инфекцией.

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