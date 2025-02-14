Розничную продажу алкоголя ограничат в объектах общепита и торговли в МКД Подмосковья

В Московской области в предприятиях общественного питания и торговли в многоквартирных домах (МКД) ограничат розничную продажу алкоголя. Соответствующие изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции» были приняты в ходе 104-го заседания Мособлдумы, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.

Отмечается, что задача по сокращению употребления алкоголя ранее выполнялась в рамках национального проекта «Демография». Теперь его преемником стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы посмотрели цифры и поняли, что количество объектов, где продают алкоголь, в Подмосковье растет с каждым годом. В многоквартирных домах около 1,5 тысяч подобных точек», — рассказал зампред правительства МО Вячеслав Духин.

По его словам, поправки в законодательство должны отрегулировать эту ситуацию.

«Также мы приняли решение ограничить время продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23.00 до 08.00 — это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые «наливайки» — объекты, которые только притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», — добавил Духин.

Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, входы и выходы в которые организованы во внутренний двор МКД. По его словам, исключением станут магазины, все входы для посетителей которых расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 метров до края проезжей части.

«Если расстояние от МКД до края дороги превышает 30 метров, то больше вероятность того, что на территории будут расположены детские площадки и иные объекты благоустройства, где не место алкогольным супермаркетам. Ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД»,Ю — добавил он

Предполагается, что сокращение числа объектов в МКД, торгующих алкоголем, позволит повысить показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», в котором Подмосковье занимает 74 место.