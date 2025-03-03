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В ГД хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с предложением запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Свинцов предложил внести изменения в закон о государственном контроле за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

«После слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами», а также в выходной день (воскресенье)», — отметил депутат.

Свинцов подчеркнул, что в последние годы в РФ наблюдается рост продаж алкогольной продукции, и один день в неделю без алкоголя с любимым человеком или в кругу семьи позволит дать прирост рождаемости и усилить борьбу с алкоголизацией населения.

До этого статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что Министерство финансов пока не получало предложение о запрете продажи алкоголя россиянам, не достигшим 21 года.

В начале февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива молодым людям, не достигшим 21 года. Он считает, что такая мера поможет предотвратить алкоголизацию молодежи.

Ранее врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.

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