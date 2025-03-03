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Москвичка хотела вылечить отца и лишилась квартиры

В Москве женщина потеряла квартиру из-за стремления вылечить отца
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Freepik.com

Жительница Москвы лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает Readovka.

Как рассказала сама пострадавшая по имени Инна, она пользовалась «известным аппаратом», чтобы поправить здоровье. Женщине понравился результат, поэтому она решила купить такой же аппарат парализованному отцу. Однако у Инны не было достаточно денег, поэтому она обратилась в самостоятельно найденную фирму.

«В интернете нашлась контора, которая согласилась дать Инне ₽350 тыс., но с одним условием: потом через знакомых ее представители заведут женщину в один из банков и оформят кредит на подставных людей», – сообщается в публикации.

Всего банк дал женщине миллион рублей под залог имущества. Позже ей предложил помощь с рефинансированием кредита еще один мошенник, но вскоре выяснилось, что это была ипотека.

Спустя некоторое время Инна поняла, что не может вносить платежи. Тогда аферисты угрожали, что банк заберет у нее квартиру, но их знакомый поможет заплатить ее долг и переведет кредит в другую организацию, а жилье никто не отнимет.

Позже вместо договора рефинансирования злоумышленники заключили договор купли-продажи квартиры. После этого с помощью их денег Инна погасила кредит.

Затем мошенники оформили квартиру на себя и через суд выписали из жилья женщину и ее ребенка.

Ранее россиянам объяснили, как помешать мошенникам оформить на себя кредит.

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