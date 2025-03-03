Россиянам объяснили, как помешать мошенникам оформить на себя кредит

Мошенники активно используют в своих схемах современные технологии, включая искусственный интеллект. Часто на своих жертв они оформляют кредиты – для этого достаточно информации, которая есть у россиян в их аккаунтах на «Госуслугах». Так, паспортных данных хватит на оформление займа в микрокредитной финансовой организации, предупредил в беседе с RT операционный директор сервиса «Кредитный помощник» Дмитрий Михайлов.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и обратиться в организации, где оформление кредита подтверждается лишь с помощью авторизации в сервисе», — отметил эксперт.

Опасной в данном случае может быть и биометрия – в случае кражи личных данных мошенник может воспользоваться возможностью верифицировать клиента по голосу. Если с помощью искусственного интеллекта они скопируют его, а данные человека при этом будут внесены в Единую биометрическую систему, то этого хватит для оформления кредита как в банке, так и в МФО. При этом сегодня личные данные пользователей требуются на большинстве ресурсов – например, при бронировании отелей, покупке билетов, записи к врачу, что создает опасную ситуацию, подчеркнул Михайлов.

«Вся эта информация хранится онлайн в базах данных, которые часто атакуют мошенники. Паспортные данные могут попасть в руки злоумышленников и при утечке из-за технических ошибок. Такая же ситуация может произойти при потере паспорта или наличии его ксерокопии в чужих руках», — пояснил он.

Он призвал россиян периодически проверять кредитную историю на «Госуслугах» или через БКИ, чтобы знать, нет ли там записей об оформлении кредитов без их ведома. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно никому не раскрывать свои данные, не присылать коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений, не раскрывать информацию о банковских картах, не предоставлять пароли. При звонке от якобы сотрудника банка следует немедленно положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации.

Также эксперт напомнил, что нельзя переходить по ссылкам, вводить личные данные на подозрительных сайтах, а при потере паспорта - нужно немедленно обратиться в полицию.

Напомним, 1 марта на портале «Госуслуги» заработал сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы для защиты от мошенников. В приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично, либо запретить лишь дистанционное кредитование. Тем, кто воспользовался услугой, банки и МФО должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат не возвращать кредиты, взятые под влиянием мошенников.