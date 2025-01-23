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В Вологде вслед за Сталиным установят памятник Ивану Грозному

Губернатор Филимонов: в Вологде установят памятник Ивану Грозному
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«Газета.Ru»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в Вологде установят памятник русскому царю Ивану IV Грозному. Об этом пишет Gorodvo.

«Мы будем устанавливать памятник русскому царю Ивану Грозному в Вологде на Кремлевской площади у проспекта Победы», — сказал глава региона.

По его словам, памятник будет обращен лицом к Софийскому и Воскресенскому соборам.

Он отметил, что объявлен конкурс на изготовление эскиза будущего памятника. Он продлится в течение февраля и марта.

«Согласовываем примерные параметры высоты постамента и самого памятника», — добавил Филимонов.

В 2025 году исполнится 495 лет со дня рождения Ивана IV.

В конце декабря губернатор Вологодской области открыл памятник советскому вождю Иосифу Сталину в Вологде. Филимонов сообщил, что монумент был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки в Вологду.

Ранее картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковку.

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