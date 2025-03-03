Вологодская чиновница призвала хвалить губернатора в социальных сетях

Глава Бабушкинского округа Вологодской области Татьяна Жирохова призвала однопартийцев опубликовать посты в поддержку губернатора региона Георгия Филимонова. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает местный паблик «ВКонтакте»«Регион35».

По ее словам, публикация поста является задачей номер один. Обозначенный дедлайн, согласно посту, был назначен на 5 марта. Жирохова призвала самостоятельно выбирать тему для публикации и при возникновении трудностей согласовывать сообщения с ней. Помимо этого, женщина призвала однопартийцев дать обратную связь по этому поводу.

В публикации паблика «Регион 35» поступок чиновницы осудили, сказав, что данная мера неудивительна, поскольку Филимонова не поддерживают «реальные люди». Авторы канала заявили, что позитивно на инициативы губернатора реагируют «лишь боты».

До этого стало известно, что вологодские власти решили создать организацию «Опричники», которая будет формировать нравственные ценности молодежи. По словам близкого к областному правительству источника «Газеты.Ru», соответствующую инициативу предложила внести молодежная группа, для которой «опричнина — это не кровавый террор, а символ порядка».

Ранее в Москве арестовали заместителя губернатора Вологодской области.