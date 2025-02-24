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Отец и дочь провалились под лед, когда кормили лебедей в Краснодарском крае

Отец и дочь вышли на лед, чтобы покормить лебедей, и упали в реку на Кубани
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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Отец провалился под лед вместе с маленькой дочерью и не выжил. По информации Kub Mash, несчастный случай произошел в Кореновском районе Краснодарского края.

Как сообщается в Telegram-канале, мужчина позволил своей шестилетней дочери покормить лебедей, обитающих в полынье на реке Журавка. Вдвоем они вышли на лед, который не выдержал их веса и в какой-то момент треснул. Взрослый и ребенок оказались в ледяной воде.

Девочку удалось спасти, она попала в реанимацию, а тело ее отца только сегодня утром нашли жители станицы Журавской.

В феврале жительница Тулы провалилась под лед и утонула, спасая свою собаку. Несчастный случай произошел на реке Упа в тульском микрорайоне Левобережный. 34-летняя хозяйка животного упала в ледяную воду и не смогла выбраться на поверхность.

Ранее в Петербурге мужчина спас провалившегося в полынью ребенка.

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