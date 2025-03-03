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В Мытищах произошла стрельба после ДТП

Стрельба произошла в результате конфликта после ДТП в Мытищах
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Global Look Press

Стрельба произошла после ДТП в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Очевидцы слышали звуки выстрелов возле дома №21 на Олимпийском проспекте.

«Предварительно, там столкнулись несколько машин, после чего произошел конфликт», — пишет канал.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелявший мужчина, отмечает РЕН ТВ, отказался комментировать произошедшее.

Накануне вечером в Мытищах произошла стрельба в торговом центре «Красный кит». Мужчина открыл огонь по охранникам ТЦ в ходе ссоры. Во время перепалки мужчина, которого не пустили внутрь, провоцировал охранников и спрашивал у них, побьют ли его «как в прошлый раз». В итоге охрана применила против него электрошокер, а он открыл огонь из травматического пистолета. Нападавшего задержали полицейские. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах остается в больнице.

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