Россиянин угнал квадроцикл и покалечил на нем свою дочь

В Брянске мужчина угнал квадроцикл и покалечил на нем 11-летнюю дочь

В Брянске 43-летний мужчина катал 11-летнюю дочь на чужом вездеходе и попал в аварию. Об этом сообщает издание «Новости Брянска».

По информации СМИ, инцидент произошел на улице 2-й Почепской. Мужчина воспользовался мотовездеходом, ключи от которого ему оставили для обслуживания, и начал катать на нем дочь. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в здание, расположенное на закрытой территории. В результате ДТП девочка получила серьезные травмы.

Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лица, перелом лобной кости, множественные переломы лицевых костей, перелом носовой пазухи, гемосинус. Она находится в реанимации.

В Госавтоинспекции, по данным издания, отметили, что у водителя транспорта были признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался.

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