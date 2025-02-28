Стали известны детали сделки по продаже младенца в Щелково

Пара, купившая новорожденного у матери в Щелково, заплатила ей сапогами

В подмосковном Щелково сорвалась сделка по продаже новороженного. О ее деталях сообщает mk.ru.

По данным источника, 37-летняя Надира А. и ее 44-летний супруг Кадырбек очень хотели стать родителями, но не имели возможности. В феврале они нашли берменную мигрантку, которая должна была родить в ближайшее время.

Врач-гинеколог Элионора С. согласилась принять роды и помочь паре с документами за 150 тыс. рублей. А сама роженица получила в качестве вознаграждения 10 тыс. и женские сапоги стоимостью 2300 руб. Также сообщается, что в России женщина находится нелегально и у нее уже есть двое детей.

Сегодня стало известно, что силовики задержали четырех подозреваемых — супружескую пару, работницу частного медицинского центра и роженицу — после совершения купли-продажи. Правоохранители провели обыски и ряд других следственных действий. Новорожденный пока остается по наблюдением врачей.

Ранее мать родила двоих детей и через медсестру продала их за миллион рублей.