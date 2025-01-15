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В российском регионе трое детей попали в реанимацию с отравлением угарным газом

В Касимове трое детей попали в реанимацию с отравлением угарным газом
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Касимове трое несовершеннолетних были госпитализированы с отравлением угарным газом. Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 15 января. Подробности случившегося не уточняются. В прокуратуре уточнили, что троих детей забрали в реанимационное отделение межрайонного медицинского центра, где им оказывают необходимую помощь. Врачи оценили состояние пациентов как средней степени тяжести.

До этого в Санкт-Петербурге после отравления троих несовершеннолетних — десяти, 14 и 16 лет — угарным газом возбудили уголовное дело. Подростки почувствовали себя плохо, когда находились дома одни и сами вызвали скорую. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправной газовой колонки.

Ранее в Дагестане женщина пострадала из-за взрыва газа в жилом доме.

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