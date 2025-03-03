Стало известно, когда суд начнет слушать первое дело о покушении на главу Крыма

Южный окружной военный суд 31 марта начнет слушать первое из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По информации агентства, фигурантами уголовных дел о покушении на Аксенова являются Владимир Ананьев, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко.

«31 марта в 10:00 мск назначен первый процесс по существу в отношении Боднаря», — поделился собеседник агентства.

По информации следствия, Бондарь и Шевченко входили в организованную группу, которая планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Они должны были собрать информацию о передвижениях Аксенова, чтобы в последствии совершить на него покушение. Позже к ним примкнул Ананьев.

Боднарь привез из Запорожской области самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, передатчик и приемник, предназначенные для подрыва автомобиля Аксенова. Злоумышленники хранили взрывчатку в арендованном Шевченко гараже в Симферополе.

До этого Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе прошли смены руководства управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в конце текущего года.

Ранее Аксенов сообщил, что 10 задержанных за подготовку покушения на него ожидают приговоров.