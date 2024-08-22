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Фитнес-эксперт рассказал, нужно ли делать растяжку после силовых тренировок

Фитнес-эксперт Мосалев: после силовых тренировок стоит делать растяжку

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Depositphotos

После силовых тренировок необязательно делать растяжку. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

Однако, по его словам, растягивание мышц позволит повысить эффективность процесса восстановления тканей после нагрузок.

«Если вы хотите рельефное тело, то используете большие веса. Во время тренировки мышечные волокна максимально сокращаются, а растяжкой можно вернуть их к исходной длине. Тогда они укрепятся», — пояснил Масалев.

Эксперт уточнил, что упражнения для растяжки подбираются с учетом того, какую группу мышц спортсмен тренировал. Так, например, после отжиманий и жима сидя в горизонтальной плоскости можно потянуться в обратную сторону, то есть отвести плечо назад, заключил фитнес-директор.

Ученые Мичиганского университета до этого обнаружили, что растяжка и медитация выступают эффективными способами облегчения ночных мышечных спазмов у пациентов, страдающих от цирроза печени. Результаты исследования показали, что две трети пациентов, страдающих циррозом печени, испытывают ночные мышечные спазмы. Такое осложнение не только снижает качество жизни людей с этим заболеванием, но и приводит к проблемам со сном.

Ранее ученые выяснили, как «фитнес для ленивых» влияет на мозг.

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