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Врач рассказала, как часто нужно стирать детские игрушки

Врач Стародубцева: детские игрушки нужно стирать раз в две недели
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Freepik.com

Детские игрушки важно мыть и стирать раз в две-четыре недели, чтобы не допустить распространения бактерий и инфекций. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-педиатр Вероника Стародубцева.

Для этой цели она советует выбирать мягкое моющее средство, которое подходит для детей. После этого игрушки нужно высушить. Электронные предметы стоит протирать влажной тканью или мягкой щеткой, деревянные — влажной тканью или мягким чистящим средством, добавила врач.

«Очень важно мыть игрушки после перенесенной болезни. Малыши до года часто изучают мир своим способом — все, что попадает к ним в руки, тянется в рот. Особенно важно тщательно мыть игрушки в период, когда у малыша начинают прорезываться зубы. В этот период иммунитет детей ослаблен, организм подвержен заражению разными болезнями», — заключила Стародубцева.

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева до этого рассказала «Газеты.Ru», что игрушки с сильными световыми и звуковыми эффектами могут представлять опасность для ребенка.

Ранее сообщалось, что российский дошкольник проглотил игрушку-антистресс и оказался в больнице.

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