Нутрициолог предупредила об опасности кокосового масла для здоровья

Кокосовое масло может повысить холестерин и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если употреблять его в избыточном количестве. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

Она уточнила, что такое масло считается полезным, однако, оно примерно на 86% состоит из насыщенных жиров — это больше, чем в сливочном масле. Эксперт отметила, что кокосовое масло также ошибочно считают продуктом, способствующим похудению, потому что его калорийность не отличается от других. По ее словам, для похудения важен дефицит калорий, а не определенный продукт.

«Кокосовое масло нельзя считать ни уникально полезным, ни вредным продуктом. Оно безопасно при умеренном употреблении, поэтому не стоит превышать одну столовую ложку, 15 граммов, в день. Также не нужно делать его основным источником жиров в рационе», — подчеркнула Петрова.

Врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева до этого рассказала «Газете.Ru», что кокосовое масло может быть полезно для сердца. По ее словам, оно содержит среднецепочечные жирные кислоты, что делает его полезным.

Ранее были названы полезные свойства кокосового масла для кожи и волос.