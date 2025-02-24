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Диетолог назвал полезное для сердца масло

Диетолог Солнцева: кокосовое масло может быть полезно для сердца

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Кокосовое масло может быть полезно для сердца, рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Кокосовое масло содержит среднецепочечные жирные кислоты, что делает его полезным. Было опубликовано исследование, в котором описывалось использование добавки под названием Трикаприн. Эта добавка, обнаруженная в кокосовом масле, оказывает оздоравливающее действие на сердечные клетки, улучшая липидный обмен и предотвращая кардиомиопатию. Кардиомиопатия характеризуется накоплением избыточного количества триглицеридов(жиров) в кардиомиоцитах, что может привести к тяжелой кардиопатии и сердечной недостаточности. Исследования показали, что добавление Трикаприна в добавки улучшило показатели сердечной деятельности и частично снизило сердечную недостаточность у таких пациентов», — объяснила Солнцева.

Однако в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому важно помнить о его ограниченном потреблении.

«Избыток насыщенных жиров может привести к нежелательным последствиям и развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт). Однако стоит отметить, что сливочное масло также содержит полезные полиненасыщенные жиры, поэтому полностью от него отказываться не нужно. Но лучше сократить его потребление», — объяснила Солнцева.

Подробнее о том, чем полезны различные виды масел, в каком из них содержится больше всего Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, как можно использовать контрацептивные губки вместо презервативов.

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