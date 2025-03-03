«Выкинуло из жизни на месяц»: россиянка — о перенесенной на Бали лихорадке денге

Россиянка Екатерина, приехавшая отдыхать на индонезийский остров Бали, заболела лихорадкой денге, из-за которой десять дней страдала от высокой температуры, сильной головной боли и ломоты в теле. Об этом девушка рассказала «Газете.Ru», отметив, что в местной клинике ей рекомендовали пить парацетамол и много воды.

«Проснулась утром с чувством, что меня продуло, к обеду почувствовала, что температура очень высокая, замерила — 40, и никаких других признаков простуды. Я читала про денге, друзья уже болели, поэтому сразу заподозрила ее. Вечером съездила в клинику в emergency отделение, мне действительно было очень плохо — температура практически не сбивалась (максимум падала до 38 на пару часов), добавилась мышечная ломота и дикая головная боль. В клинике замерили температуру и давление, сказали, что тест крови нужно сделать через четыре дня, чтобы определить денге, и отправили домой с рекомендацией сбивать температуру парацетамолом и пить много воды. На четвертый день я сдала там же анализ крови, он показал низкие тромбоциты, что подтвердило денге, но значение еще было не критичным, и мне рекомендовали сдавать анализ каждый день, чтобы следить за ним. Еще четыре дня я сдавала ежедневно тесты, показатели ежедневно падали, и я обильно пила и кушала все, что может поднять тромбоциты, лишь бы не перейти черту критического значения, с которого госпитализируют», — сказала она.

По словам Екатерины, спустя неделю после небольшого улучшения у нее снова повысилась температура из-за инфекции, которую она подхватила из-за сниженного денге иммунитета.

«По рекомендациям друзей пыталась вызвать частного доктора, чтобы поставить иммуно-бустер капельницу на дому, но он так и не приехал. Спустя десять дней домашнего лечения температура пошла на спад и появились красные пятна по всему телу, которые чесались, я читала, что это признак выздоровления, поэтому просто смиренно ждала. Финальный тест показал рост тромбоцитов и с этого момента я перестала ездить ежедневно в клинику. Остаточным эффектом еще на неделю была очень сильная слабость. А неприятным сюрпризом, что через неделю улучшения температура снова повысилась, и новый результат теста выявил бактериальную инфекцию, которая прицепилась на фоне сниженного иммунитета после денге. Тогда мне уже прописали антибиотики и вот еще неделя лечения», — добавила девушка.

Екатерина уточнила, что лечилась практически месяц, а о существовании превентивной вакцины узнала только после заболевания.

«Итого меня выкинуло из жизни практически на месяц, из которых первые полторы недели были невыносимо тяжелыми (очень высокая температура, ломка, сильная головная боль), остальные дни скорее очень слабыми. Через несколько дней после меня заболел мой партнер, видимо меня больную укусил комар и затем укусил его, но у него болезнь прошла быстрее и легче. Мне сложно судить о количестве заболевших на данный момент, но многие мои друзья, которые живут здесь больше года-двух уже переболели в разное время — кто-то легко, кто-то с госпитализацией. Сейчас существует вакцина, которую можно поставить до перенесения болезни. Жалко, узнала я о ней, когда уже заболела», — посетовала она.

2 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что на индонезийском острове Бали зафиксирован всплеск заболеваемости лихорадкой денге — ее подхватили несколько десятков россиян. По данным канала, с начала года в Индонезии было зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах.

Позднее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что взяли на контроль сообщения российских туристов и заражении денге. В ведомстве сообщили, что риск завоза лихорадки на территорию России есть, однако он не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее стало известно, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.