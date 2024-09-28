Москвич вышел на прогулку с верблюдом и оленем и попал на видео

В столице водитель снял на камеру, как мужчина вывел на прогулку верблюда и северного оленя. Кадры опубликовал Telegram-канал «Это Москва».

«Ничего необычного. Просто во Внуково вывели на прогулку северного оленя и верблюда», — отмечает СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведет животных вдоль трассы на поводке.

До этого в Иркутской области водитель фуры, перевозившей верблюдов во время гастролей сочинского цирка по региону, не справился с управлением. Он съехал в кювет и допустил опрокидывание грузовика.

Отмечается, что водитель фуры с верблюдами Славиком и Сережей сначала поехал по неправильной дороге, а поздно вечером не справился с управлением и попал в ДТП.

По данным МВД, на место происшествия отправились экипаж ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Ранее в Москве случилась массовая авария.