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В Нефтекамске молодые люди украли циркового верблюда, погуляли и вернули назад

Baza: в Нефтекамске юноши украли верблюда из цирка и прогулялись по городу

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Телеграм-канал «‎ПОДСЛУШАНО | НЕФТЕКАМСК»‎

Жители Нефтекамска прогулялись по улицам города с цирковым верблюдом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел после последнего выступления цирка в городе. По данным источника, артисты отметили это событие и заснули. Тем временем местные жители украли животное и вышли с ним на улицу.

На кадрах с места инцидента заметно, как верблюд ест траву и гуляет вместе с молодыми людьми по проезжей части, где на момент съемок нет машин. После прогулки юноши вернули животное в цирк.

«Директор узнал о похищении только из соцсетей, когда увидел видео», – сообщается в публикации.

Глава цирка обратился в полицию, но, по данным источника, правоохранители не сразу приняли его, так как молодые люди «просто подурачились».

До этого в Петербурге из квартиры сотрудницы ФСИН украли деньги и собаку. По предварительным данным, неизвестный проник в квартиру через окно. После этого он забрал средства, животное, и ушел. Поиски ведут полицейские.

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