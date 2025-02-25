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В Орске участник СВО остался без жилья

СК взял под контроль ситуацию с участником СВО из Орска, оставшимся без жилья
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственные органы Оренбургской области проводят доследственную проверку в связи с информацией об участнике специальной военной операции из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В социальных сетях распространился видеоролик с бойцом, где он рассказывает, что его дом на двоих хозяев пострадал от паводка в апреле 2024 года, жилье признали непригодным и он приобрел квартиру на сертификат, выданный властями.

Россиянин во время нахождения в зоне СВО узнал, что соседи добились признания пострадавшего дома пригодным к капитальному ремонту, а потому сертификат военнослужащего на новое жилье аннулировался.

После этого прокуратура Оренбургской области начала проверку, также надзорный орган внес представление главе Орска. Мэр города Артем Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что таких случаев немало после паводка, местные власти делают все, чтобы восстановить права участника СВО.

По данным СК РФ, в настоящее время военнослужащий каким-либо жильем не обеспечен. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав ветерана СВО в Оренбургской области.

Ранее Орске извинились перед оставшимся без ног ветераном СВО.

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