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В РФ коммунист-мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО

Политолог Марков: в Сибири мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале сообщил, что в Сибири коммунист-мусульманин потребовал снять памятную доску в честь бойца СВО, который вернулся из зоны специальной военной операции.

«Мир постмодерна: в Сибири коммунист мусульманин, потребовал снять доску в честь героя СВО, ссылаясь на вахабитские идеи (дескать нельзя изображать умериших людей), которые он вычитывает на финасируемых гиперлиберальной Европой ресурсах», — поделился политолог (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Марков уточнил, что «такой дурдом везде». Он при этом не назвал место, где именно выступили с подобной инициативой.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что родственники и близкие участников специальной военной операции не могут получить выплаты из-за прописки.

Иванов назвал типичной ситуацию, когда родственники бойцов не могут получить муниципальные выплаты. В то же время местные власти ссылаются на то, что солдат прописан в другом городе.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.

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