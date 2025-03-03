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Милонов предложил оставить Украину без армии

Депутат Милонов заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока она сохраняет армию
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Целью России в СВО, помимо сохранения четырех новых регионов, должна быть демилитаризация Украины и лишение ее армии. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Для меня было очень важно услышать заявление российских официальных лиц, что мы не будем торговать нашими землями. Это значит, что конституционная юридическая Россия включает четыре региона бывшей Украины. Это программа минимум, я думаю, что кроме географического закрепления должна быть и иная часть, связанная с демилитаризацией Украины», — заявил Милонов.

По его словам, проблема не будет решена, пока Украина сохраняет армию.

«У них может остаться только национальная гвардия и пограничные войска, потому что если Украина сохранит армию, причем большую армию, то вопрос возобновления конфликта будет просто отложен. Они лучше подготовятся, накопят необходимый наступательный потенциал», — заявил Милонов.

Подробнее о том, кто главный враг России и почему нельзя научить патриотизму — читайте в полном интервью.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может означать, что конфликт на Украине подходит к концу.

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