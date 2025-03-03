Каждый пятый россиянин боится медицинских технологий и не доверяет им

В последние два года в России стремительно развивается MedTech. По итогам 2023 года прирост рынка составил 27%. Все больше людей обращаются к телемедицине, растет популярность медицинских приложений и носимых устройств. Медицинские учреждения активно внедряют современные IT-решения для удобства пациентов, а онлайн-запись, электронные карты, чат-боты уже стали привычными, показало исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Результаты показали, что многие осторожничают: 18% считают использование ИИ в лечении недопустимым, а рекламу медтехнологий — маркетинговыми трюками.

Внедрение искусственного интеллекта в работу медицинских учреждений — одно из перспективных направлений MedTech. Однако на практике это происходит не так быстро: клиники сталкиваются с непроработанной законодательной базой, недоверием людей к нейросетям. По мнению большинства россиян (52%), ИИ должен помогать врачу, а не заменять его. При этом респонденты по-разному определяют место нейросетей в медицинской практике. Опрошенные высказывали мнение, что ИИ может использоваться как третье мнение при сомнении врачей (17%), для контроля состояния пациентов (14%), ускорения лечения (13%), профилактики (9%). Почти каждый пятый (18%) говорит о необходимости жесткого контроля в применении искусственного интеллекта в медицине. Столько же считают, что нейросети не должны использоваться при лечении людей. Некоторые опрошенные боятся развития нейросетей: 13% испуганы использованием ИИ вместо врачей, 7% не доверяют новшествам.

В последние годы люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Это связано и с последствиями пандемии, и с общим трендом на здоровый образ жизни. По итогам января 2025 года люди интересовались услугами медучреждений на 17% чаще, чем годом ранее, а количество обращений выросло на 7%. Россияне регулярно контролируют состояние своего здоровья: следят за самочувствием (34%), ходят к доктору, сдают анализы и проходят чекапы (по 24%). Также растет популярность носимых устройств. Так, 13% опрошенных регулярно носят один гаджет (трекер, умные часы или кольцо), а 7% используют сразу несколько таких устройств. По мере роста сегмента будет появляться все больше универсальных гаджетов, которые отслеживают основные показатели здоровья. Только пятая часть опрошенных никак не контролирует здоровье и ничего не знает о его состоянии, а 17% уверены, что у них все в порядке и регулярный мониторинг им не нужен.

Треть пациентов находит клинику на геосервисах, 28% — в браузерах, 21% доверяют рекламе в браузере, социальных сетях. При этом стоимость привлечения клиентов в последние годы растет, и в ближайшей перспективе эта ситуация не изменится. Так, в январе 2025 года затраты на привлечение в клинику одного нового клиента составили 5 160 рублей (+23% по сравнению с январем 2024 года). По данным Calltouch, доля прямых переходов на сайт клиники равна 7%. Это те люди, которые предпочитают обращаться в знакомое учреждение.

По мнению почти половины россиян (47%), самый главный фактор при выборе клиники — хорошие врачи, а не передовые разработки. Около 18% не обращают внимания на технологичность медицинского учреждения. Однако многие россияне приветствуют развитие современных IT-решений в медицине. Так, 19% респондентов считают, что они должны внедряться в медклиниках, 17% уверены, что важно наличие современного медоборудования, 13% выбирают инновационные клиники.

К популяризации и рекламе медицинских инноваций большинство людей относятся нейтрально. Каждый четвертый респондент не обращает на нее внимания, 22% считают технологизацию медицины неизбежным процессом. Четверть россиян высказали мнение, что рекламировать можно только клинически подтвержденные методы. Еще 8% приветствуют развитие и активную рекламу медицинских разработок, так как они повышают эффективность лечения. Однако 18% считают такую рекламу маркетинговыми трюками, 10% — неэтичной, а 4% пугаются стремительного проникновения технологий в медицину.

«Инновационные решения быстро проникают в медицину. Они облегчают работу врачей, повышают точность ранней диагностики, способствуют улучшению качества лечения. Однако люди неоднозначно относятся к внедрению инноваций в лечебной деятельности, что требует от клиник корректировки стратегии продвижения. Медицинским учреждениям необходимо хорошо знать свою аудиторию, доносить до пациентов достоверную информацию, не спекулировать на теме. Важно тщательно выбирать каналы взаимодействия, усиливать работу с имеющейся клиентской базой. Это позволит повысить лояльность пациентов, их доверие к клинике», — комментирует Артур Саркисян, СЕО Calltouch.

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