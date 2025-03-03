Названы самые популярные регионализмы в России

«Закатка», «сопка» и «поребрик» оказались самыми распространенными регионализмами в России. Эти слова чаще всего используют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях и Санкт-Петербурге соответственно.

Это показало исследование сервиса Туту и Sidorin Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На четвертом месте оказалось слово «темпер» — температура. Его используют жители Амурской области. Замыкает пятерку лидеров «вехотка» — мочалка, наиболее часто это слово употребляют в Иркутске.

В число других популярных регионализмов вошли «кочерыжка» (Белгород), «заварник» (Хакасия), «строганина» (Сибирь) и «шишига» (Вологодская область).

По данным исследования, наиболее часто регионализмы используют россияне старше 60 лет, в то время как молодые люди до 24 лет — исключительно в качестве шуток и мемов. Больше всего регионализмов зафиксированы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а больше всего держатся за регионализмы жители Петербурга.

Ранее россияне назвали многонациональность культурным кодом России.