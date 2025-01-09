В Петербурге вонь на улице объяснили началом трудовой недели

Жители Петербурга жаловались на неприятный запах во Фрунзенском районе, напоминающий запах газа. Об этом пишет «Фонтанка».

Начальник отдела информации районной администрации Михаил Калинин прибыл к месту, на которое жаловались жители. Он отметил, что никаких неприятных запахов, а тем более запаха газа, там нет.

Калинин отметил, что в дежурную службу администрации района не поступало никаких жалоб.

«Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе, — это началом новой трудовой недели», — сказал он.

Недавно в Петербурге два мальчика, возрастом 12 и 7 лет, получили сильные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел на Пражской улице. Старшего пострадавшего увезли в ожоговое отделение, ему может потребоваться операция по пересадке кожи. Младший же проходит лечение на дому. Мать детей написала заявление в полицию.

Ранее в водосточной трубе в центре Петербурга выросли помидоры.