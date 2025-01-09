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В Петербурге вонь на улице объяснили началом трудовой недели

Во Фрунзенском районе Петербурга вонь на улице объяснили наступлением будней
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Алексей Даничев/РИА Новости

Жители Петербурга жаловались на неприятный запах во Фрунзенском районе, напоминающий запах газа. Об этом пишет «Фонтанка».

Начальник отдела информации районной администрации Михаил Калинин прибыл к месту, на которое жаловались жители. Он отметил, что никаких неприятных запахов, а тем более запаха газа, там нет.

Калинин отметил, что в дежурную службу администрации района не поступало никаких жалоб.

«Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе, — это началом новой трудовой недели», — сказал он.

Недавно в Петербурге два мальчика, возрастом 12 и 7 лет, получили сильные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел на Пражской улице. Старшего пострадавшего увезли в ожоговое отделение, ему может потребоваться операция по пересадке кожи. Младший же проходит лечение на дому. Мать детей написала заявление в полицию.

Ранее в водосточной трубе в центре Петербурга выросли помидоры.

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