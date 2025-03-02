В Волгограде продадут часы Брежнева

«В1.ру»: в Волгограде продадут не выкупленные из ломбарда часы генсека Брежнева

В Волгограде продают золотые часы «Ракета» генсека ЦК СССР Леонида Брежнева, подаренные ему на 73-летие. Подробности приводит издание «В1.ру».

«Часы изготовлены нa Петродворцовом часовом заводе. Для информации: данные часы были заложены в Mосгоpломбард Гaлиной Леoнидoвной Бpeжнeвой (дoчкой Лeонида Ильича) в 1983 году и не выкуплены», — сообщил продавец.

Стоимость часов, некогда принадлежавших Леониду Брежневу, оценивается в 35 миллионов рублей, сообщает источник.

Владелец часов сообщил, что они лежат в банковской ячейке. В ближайшее время за ними должен приехать потенциальный покупатель из Петербурга.

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Ранее сообщалось, что зоопарк в США продаст на аукционе картины, нарисованные животными.