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В Волгограде продадут часы Брежнева

«В1.ру»: в Волгограде продадут не выкупленные из ломбарда часы генсека Брежнева
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РИА Новости

В Волгограде продают золотые часы «Ракета» генсека ЦК СССР Леонида Брежнева, подаренные ему на 73-летие. Подробности приводит издание «В1.ру».

«Часы изготовлены нa Петродворцовом часовом заводе. Для информации: данные часы были заложены в Mосгоpломбард Гaлиной Леoнидoвной Бpeжнeвой (дoчкой Лeонида Ильича) в 1983 году и не выкуплены», — сообщил продавец.

Стоимость часов, некогда принадлежавших Леониду Брежневу, оценивается в 35 миллионов рублей, сообщает источник.

Владелец часов сообщил, что они лежат в банковской ячейке. В ближайшее время за ними должен приехать потенциальный покупатель из Петербурга.

Недавно на масленичном аукционе в Башкортостане продали блин, испеченный главой региона Радием Хабировым. Покупатель заплатил за блин 10 тысяч рублей. Аукцион состоялся в рамках акции «Добрый блин». Отмечается, что уплаченные деньги будут отправлены на нужды российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что зоопарк в США продаст на аукционе картины, нарисованные животными.

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