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Слепой пациентке в Канаде собрались вернуть зрение с помощью зуба

CTV News: в Канаде женщине имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения
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Depositphotos

В Канаде 74-летняя Гейл Лейн стала первым человеком в стране, которому провели остео-одонто-кератопротезирование. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Офтальмолог-хирург Грег Молони объяснил, что внутренняя часть глаза полностью здорова, но травма повредила его переднюю часть настолько, что на ней появились шрамы, из-за чего женщина не может видеть этим глазом.

Операцию провели в два этапа. На первом специалисты удалили зуб пациентки, просверлили в нем отверстие и вставили туда оптическую линзу. После этого зуб разместили в щеке, где он пробудет около трех месяцев и обрастет соединительной тканью. Позже зуб собираются соединить с глазным яблоком на втором этапе операции.

Медики отметили, что зубы идеально подходят для таких операций, поскольку организм отвергает любой синтетический материал в глазу.

До этого американские ученые из Университета штата Колорадо открыли вещество под названием LL-341070, которое может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны. К таким болезням относится рассеянный склероз.

Ранее врачи нашли способ частично вернуть зрение людям с неизлечимой нейропатией Лебера.

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