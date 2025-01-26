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Новый метод обещают вернуть зрение людям с поврежденными нервами

NatComms: создан препарат для лечения потери зрения при рассеянном склерозе
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Американские ученые из Университета штата Колорадо открыли вещество под названием LL-341070. Соединение может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны. К таким болезням относится рассеянный склероз. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты обнаружили, что LL-341070 может усиливать регенерацию миелина и улучать связанную со зрением функцию мозга у мышей.

Миелин образует оболочку вокруг отростков нейронов, обеспечивает питание этих структур и качественную передачу электрического импульса по ним.

Лечение с помощью LL-341070 сделало процесс восстановления намного эффективнее при серьезных повреждениях.

«Мы уже много лет знаем, что миелин играет решающую роль в работе мозга. Это исследование подчеркивает роль коркового миелина в зрительной функции. Препарат может стать переломным моментом, поскольку он ускоряет естественные механизмы восстановления мозга», — отметил соавтор исследования, доктор Дэниел Денман.

Исследователи планируют испытать препарат в других областях мозга и усовершенствовать лечение, надеясь сделать его еще более эффективным и в конечном итоге доступным для пациентов.

Ранее стала известна диета, способная смягчить симптомы рассеянного склероза.

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