Извращенец снял штаны перед десятилетней девочкой возле российской школы

Mash: в Находке мужчина оголился перед десятилетней девочкой возле школы

В Находке возле школы мужчина снял штаны перед ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел возле школы №23, расположенной на улице Мичурина. Мужчина оголился перед десятилетней девочкой, стянув с себя штаны.

Директор школы обратился в правоохранительные органы после произошедшего — инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее не был судим. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

До этого лыжник-извращенец оголился перед детьми возле престижного лицея в Челябинске. На лице мужчины была медицинская маска. После случившегося он продолжил кататься.

Ранее неизвестный оголился при 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге.