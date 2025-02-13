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Эксгибиционисту из Северодвинска, оголившемуся перед подростками, дали 3,5 года колонии

В Северодвинске мужчина показал гениталии подросткам и получил срок
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Жителя Северодвинска осудили за обнажение в присутствии несовершеннолетних. Приговор ему вынес Северодвинский городской суд.

Днем 14 июня 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке во дворе дома по улице Ломоносова, подошел к подросткам и приспустил брюки, продемонстрировал свои гениталии. Школьники попросили его уйти, но эксгибиционист не послушался. В конце концов прохожий, ставший свидетелем сцены, вызвал на место полицию.

Ранее не судимого 38-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении пяти подростков, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Он признал свою вину и принес потерпевшим извинения. Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 3,5 года. Также суд взыскал с него денежные средства в счет компенсации жертвам морального вреда.

Ранее безработный эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц.

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