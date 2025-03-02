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Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег

Синоптик Позднякова: выпавший ночью снег в Москве начнет подтаивать днем 2 марта
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

За ночь в Москве прирост снега составил 1-2 сантиметра, он начнет подтаивать в воскресенье, 2 марта. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В ночь на 2 марта фронт окклюзии отметился снежком в столичном регионе, и пейзаж утром в воскресенье стал вполне зимним», — заявила она.

По словам Поздняковой, днем температура воздуха станет положительной, а снег — мокрым. Синоптик отметила, что на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 4 сантиметра, на Балчуге — 2 сантиметра, в МГУ — 6 сантиметров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в столичном регионе начнется с аномально теплой погоды. Так, в первый день марта в Москве температура воздуха превысит среднесуточную норму на два градуса, а затем аномалия достигнет четырех градусов.

Синоптик отметил, что начало марта обойдется без существенных осадков, пройдут лишь небольшой мокрый снег и дождь. Он также предупредил об ожидаемом резком понижении атмосферного давления: от воскресенья к вторнику оно упадет сразу на 20 мм ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали о погоде в марте.

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