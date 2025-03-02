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Американский космический аппарат совершил посадку на Луну

NASA: космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну
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NASA

Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace совершил посадку на Луну. Об этом сообщила NASA в соцсети X.

По данным пресс-службы, прилунение зафиксировали в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 мск). На поверхности около горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны теперь две недели будет идти активная работа модуля.

Запуск лунного посадочного модуля прошел 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. На его борту было десять исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут увеличить знания о Луне и подготовиться к будущим полетам.

Ракета Falcon 9 также вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTO-R Mission 2 (Resilience), который разработала частная компания iSpace. Он должен в апреле доставить на Луну мини-ровер.

До этого ученые из Болонского университета приступили к созданию электрического двигателя мощностью до 500 Вт, который может работать на воде, превращая ее в плазму с помощью электролиза. Этот проект, известный как WET, может стать основой для будущих межпланетных миссий, предлагая экологически чистую альтернативу традиционным химическим двигателям.

Ранее ученые раскрыли тайну ледяных гейзеров на спутнике Сатурна Энцеладе.

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