Ученые раскрыли тайну ледяных гейзеров на спутнике Сатурна Энцеладе

GRL: выбросы пара с поверхности Энцелада могут быть вызваны трением слоев льда

Американские ученые из Дартмутского колледжа в США предложили альтернативное объяснение происхождения гейзеров на Энцеладе — пятой по величине из лун Сатурна. Ранее считалось, что источником выбросов на спутнике служит подповерхностный океан. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Энцелад, диаметр которого составляет около 500 км, привлекает внимание ученых с 2005 года, когда космический аппарат NASA «Кассини» впервые обнаружил струи водяного пара и льда, извергающиеся с его южного полюса на сотни километров в космос. Последующие пробы показали, что эти выбросы содержат органические вещества, соли и другие компоненты, необходимые для жизни.

Традиционная гипотеза связывает гейзеры с подповерхностным океаном, который, как считается, покрывает около 20 млн кубических километров.

В новом исследовании команда предложила иную модель, согласно которой тепло, необходимое для образования гейзеров, может генерироваться за счет трения слоев льда, движущихся с разной скоростью из-за Сатурна.

По мнению ученых, тепло, необходимое для образования гейзеров, может генерироваться за счет трения слоев льда, движущихся с разной скоростью под воздействием приливных сил Сатурна.

«Приливные силы Сатурна вызывают деформацию ледяной оболочки Энцелада, что приводит к трению и выделению тепла. Это может приводить к частичному плавлению льда и образованию жидкого рассола, который затем выбрасывается через трещины на поверхности», — объясняет профессор Мейер.

Моделирование показало, что такой механизм может выбрасывать до 300 кг льда и пара каждую секунду. При этом толщина ледяной оболочки над южным полюсом Энцелада может составлять всего шесть километров, что делает процесс таяния более вероятным.

Исследование имеет значение для поиска жизни на других ледяных спутниках, таких как Европа (Юпитер), Титан (Сатурн) и Тритон (Нептун). По словам ученых, понимание механизмов образования гейзеров поможет определить, насколько пригодны эти небесные тела для поддержания жизни.

Ранее ученые нашли соленую воду во внешней части Солнечной системы.