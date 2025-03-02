На Бали десятки российских туристов заразились опасной лихорадкой

На острове Бали в Индонезии распространяется лихорадка денге, которая передается через укусы комаров. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

С начала года в Индонезии заразились более 6 тыс. туристов, в том числе десятки человек — приезжие из России. Ситуацию усугубляет сезон дождей.

По словам самих отдыхающих, заболевание переносится очень тяжело: у некоторых отнимаются ноги, появляются галлюцинации и желтеет кожа. Также зараженные страдают от сильной жажды и болей в животе. Одна из россиянок, которая перенесла денге, рассказала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа. Спустя четыре дня туристка почувствовала себя лучше и ее выписали из больницы.

Канал добавил, что особенность лихорадки денге заключается в смеси сразу четырех штаммов вируса. Из-за этого возможно повторное заболевание даже после перенесенной инфекции.

До этого SHOT сообщал о массовом распространении метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и на Алтае. По данным источника, у заболевших высокая температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка.

Ранее врач назвал причины возникновения редкой апластической анемии.