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Суд вынес приговор сотруднику Wildberries в Москве за кражу товаров с ПВЗ

Суд вынес приговор работнику Wildberries за хищение товаров на 356 тыс. рублей
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Shutterstock

Хорошевский суд Москвы приговорил к принудительным работам сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries за хищение отмененных товаров на сумму в 356 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, сотрудник работал в пункте выдачи на улице Паршина в Москве. В ходе работы мужчина придумал схему для кражи товаров. Он заказывал продукцию на склад, где работал, и во время сканирования штрих-кодов отменял заказы в личном кабинете. Отмененные товары поступали на возврат, после чего обвиняемый удалял их из базы, чтобы отследить продукцию было невозможно. Аналогичным способом мужчина воровал товары других людей, отказавшихся от покупки.

Среди украденных товаров числятся футболка «Король и Шут», медицинский халат, набор настольных игр, книга о половом воспитании, товары для взрослых, а также статуэтка дракона, лосины с начесом и робот для мойки окон и другая продукция. Самыми дорогими из похищенных товаров являются браслет на ногу и автомагнитола.

Обвиняемый отказался от дачи показаний в зале суда, за основу приговора были взяты его показания, принятые в ходе расследования. Свои действия мужчина объяснил тяжелым материальным положением и предложил возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Суд приговорил работника к полутора годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Ранее суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB.

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