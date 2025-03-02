В Казахстане призвали к объективному расследованию авиакатастрофы в Актау

Власти Казахстана выступают за объективное расследование авиакатастрофы в Актау. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование», — заявил он.

По словам посла, расследование крушения лайнера проводится в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Абаев подчеркнул, что отчет министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установление чьей-либо вины или ответственности за случившееся.

Окончательный итог расследования, по его словам, будет опубликован к декабрю 2025 года.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Ранее стало известно, что Кадыров наградит выживших членов экипажа разбившегося в Актау самолета.