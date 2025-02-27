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Кадыров наградит выживших членов экипажа разбившегося в Актау самолета

Кадыров решил наградить выживших членов экипажа борта Embraer E190
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

В Чечне наградят бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдану Рагимли, выживших при крушении в казахстанском Актау самолета Embraer E190, летевшего из Баку в Грозный. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил исключительное мужество и профессионализм экипажа, представив бортпроводников к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Кроме того, в Грозном будет установлена мемориальная доска в память о жертвах катастрофы. Кадыров подчеркнул самоотверженность и оперативность действий бортпроводников в экстремальной ситуации, их вклад в минимизацию последствий трагедии и выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и семьям пострадавших.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа. В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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