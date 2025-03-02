В Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска

Экологические активисты из движения «Новое поколение» в знак протеста облили синей краской витрину берлинского магазина компании Tesla, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

По данным издания, инцидент произошел в торговом центре Mall of Berlin в районе Митте. Полицейских известили об инциденте рано утром. Во время оперативных действий были задержаны подозреваемые в совершении вандализма.

«Все трое держали в руках картонные плакаты. В одном из них они назвали себя членами группы «Новое поколение», как теперь называет себя климатическая протестная группа «Последнее поколение»», — говорится в сообщении.

Автор статьи подчеркивает, что на плакатах было написано, что движение выступает против «правых и богатых», что является «намеком» на генерального директора компании Tesla.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata писала, что Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Он занял в рейтинге первое место с общим состоянием в $419,4 млрд.

Ранее в Берлине более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста.