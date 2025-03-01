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Мужчина без одежды прогулялся по улицам Тюмени и попал на видео

В Тюмени голый мужчина разгуливал по улицам города

Жители Тюмени заметили на улице мужчину, разгуливавшего без одежды в холодную погоду. Об этом сообщает 72.ru.

Неизвестный вышел на прогулку в районе Дома Обороны. На кадрах с места заметно, как он идет по тротуару, игнорируя то, что рядом находятся дети. На мужчине была надета только шапка, не было даже обуви.

По словам очевидцев, в руках неизвестный держал телефон. Недовольные местные жители вызвали полицию.

В результате мужчину доставили в отделение МВД, сотрудники передали его медработникам. По данным издания, у задержанного есть проблемы со здоровьем.

До этого на Пхукете заметили иностранца, который голым пришел в магазин. Поведение мужчины возмутило местных жителей, некоторые из них в социальных сетях потребовали депортировать его на родину.

Полиция на произошедшее не отреагировала. О том, понес ли мужчина ответственность, неизвестно.

Ранее певец Шаляпин заявил, что дарит женщинам свои голые портреты на 8 Марта.

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