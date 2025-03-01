Правительство России решило выделить дополнительно 3 миллиарда рублей для компенсации убытков, понесенных предприятиями Белгородской области. Эта информация появилась на официальном сайте правительства.

Финансовая поддержка будет оказана промышленным и сельскохозяйственным предприятиям региона, которые пострадали в результате обстрелов с украинской стороны, а также во время проведения контртеррористической операции. Согласно сообщению, соответствующий документ уже подписан.

Средства в размере 3 миллиардов рублей будут выделены из резервного фонда правительства.

В начале февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Новак добавил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей.

Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.

Ранее «Единая Россия» доставила 35 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской области.